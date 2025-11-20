Unos 40 heridos en una colisión de trenes en República Checa

Praga, 20 nov (EFE).- Unas 40 personas resultaron heridas en una colisión entre dos trenes en el sur de la República Checa, informaron los servicios de socorro a la cadena CT24.

La colisión entre un tren rápido y otro de cercanías se produjo poco después de las 06.00 hora local (05.00 GMT) entre las localidades de Sliv y Divcice, sin que aún se conozcan las causas del siniestro.

Entre las víctimas hay cinco personas que se encuentran en estado grave, explicó una portavoz del hospital de Ceske Budejovice, al sur de Bohemia, a dónde fueron trasladados los heridos de mayor gravedad.

El resto de los heridos sufrieron lesiones leves y pudieron ser atendidos por los servicios de socorro en el lugar del siniestro.

Los conductores de ambas locomotoras fueron sometidos a sendos test de alcohol y han dado negativo.

El portal ‘Zdopravy’, dedicado a la información de transporte, avanzó que es probable que el tren, que unía las localidades de Pilsen y Ceske Budejovice, “se saltó un semáforo que prohibía el tráfico”. EFE

