Unos 400 apartamentos fueron afectados en Caracas en ataque de EEUU, dice Delcy Rodríguez

2 minutos

Caracas, 17 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado que 463 apartamentos fueron afectados en Caracas por el ataque de Estados Unidos del pasado 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«Más de 463 apartamentos fueron impactados por esta agresión. La almiranta en jefe, la alcaldesa de Caracas (Carmen Meléndez), y Nahum (Fernández, jefe de Gobierno de Caracas); el ministro (de Obras Públicas) Juan José Ramírez en atención inmediata para reparar lo más pronto posible», indicó Rodríguez.

En una transmisión del canal estatal VTV, informó que este sábado se llevó a cabo una jornada de asistencia social e integral en Ciudad Tiuna, en Caracas, uno de los urbanismos afectados por el ataque de Estados Unidos.

Rodríguez -quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Maduro- llamó a la unión al alertar que «el enemigo externo y el extremismo interno trabajan por la división», y dijo que la «mejor respuesta es la calma» y la «prudencia estratégica».

«Que nada nos derrumbe, que nada nos derrote», expresó.

El pasado viernes, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, informó que 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron el pasado 3 de enero en el ataque de Estados Unidos.

En un acto de condecoraciones al personal militar y no militar que participó en la defensa de Venezuela el 3 de enero, Padrino López detalló que, del total de los 47 fallecidos, nueve eran mujeres militares, y que el ataque dejó más de 112 personas heridas que, aseguró, fueron atendidas.

Padrino valoró que los militares fallecidos hayan «cumplido con la historia» al dar su vida en defensa del país y también recordó que 32 cubanos que murieron en el ataque de Estados Unidos en Venezuela.EFE

rbc/cpy

(video)