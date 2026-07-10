Unos 43 millones de personas participan en los funerales de Jameneí, según medios iraníes

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Teherán, 10 jul (EFE).- Entre 41 y 43 millones de personas participaron en los funerales del asesinado ex líder supremo de Irán Alí Jameneí, según estimaciones de medios, en unas ceremonias que se alargaron durante siete días en cinco ciudades de Irán e Irak y que culminaron el jueves con su entierro en la ciudad santa de Mashad.

La agencia de noticias Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria, estimó «que el número total de participantes se situó entre 41 y 43 millones aproximadamente», una estimación a la que llegó usando lo que calificó como datos de «fuentes oficiales».

Esas fuentes son las estadísticas del transporte público, el número de teléfonos activos en la mezquita de Mosala de Teherán, donde estuvo el féretro dos días, y a lo largo del recorrido del cortejo fúnebre en la capital, y el volumen de la multitud en esa procesión capitalina sumada a la realizada en Qom y Mashad, entre otros.

En el vecino Irak se estima que más de 10 millones de personas participaron el miércoles en el cortejo fúnebre de Jameneí en las provincias de Nayaf y Karbala, según un comunicado de la oficina del primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, que calificó estas cifras de «estadísticas preliminares».

Las autoridades iraníes no han ofrecido datos oficiales de la participación del público en las multitudinarias ceremonias, pero a lo largo de las diferentes jornadas un mar de personas se congregó para despedir al religioso.

Jameneí fue asesinado el primer día de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, tras dirigir el país más de 36 años con mano de hierro.

Los cortejos fúnebres han incluido además del féretro de Jameneí, los de cuatro familiares asesinados junto a él, entre ellos su nieta de 14 meses y la mujer de su hijo y sucesor, Mojtaba, quien no ha aparecido en los funerales.

La nueva máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica no ha sido visto en público ni en vídeo desde su nombramiento el 8 de marzo.

Con estos masivos funerales la República Islámica busca proyectar poderío, unidad y reivindicarse tras la guerra en medio de un descontento público generalizado por la mala situación económica del país, que provocó unas enormes protestas populares en enero. EFE

jlr/mra