Unos 500 militares reforzarán seguridad en ríos y lagos de Paraguay durante el verano

Asunción, 31 dic (EFE).- Unos 500 militares, rescatistas y buzos participarán de un operativo para reforzar la seguridad en lagos y ríos durante la temporada de verano en Paraguay, informó este miércoles el Ministerio de Defensa y la Armada Paraguaya.

La iniciativa es parte de la campaña denominada ‘Verano Seguro 2026’ que fue presentada esta jornada por el ministro de Defensa, Óscar González, y las autoridades de la Armada Paraguaya.

El prefecto general naval, contralmirante Óscar Chamorro, señaló en una conferencia de prensa que el operativo se desplegará en las zonas de «dominio público» con mayor concurrencia de visitantes.

Entre ellas mencionó el lago Ypacaraí, ubicado entre el departamento Central y Cordillera, las playas del río Paraná en las ciudades de Hernandarias (este) y Encarnación (sur), la Bahía de Asunción y los balnearios naturales de la capital.

Igualmente, dijo que realizarán controles en las zonas utilizadas para la pesca en las aguas compartidas entre Paraguay y Argentina.

«La campaña es preventiva, educativa y de asistencia a la población», subrayó Chamorro.

Por su parte, el comandante de la Armada Paraguaya, vicealmirante Christian Rotela, detalló que, además de los 500 efectivos militares, participarán en el operativo rescatistas especializados, «nadadores de combate», paramédicos y buzos.

Asimismo, contarán con unas 30 embarcaciones, drones de vigilancia y otros instrumentos tecnológicos, añadió Rotela.

El verano en Paraguay inició oficialmente el 21 de diciembre pasado y se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026.EFE

