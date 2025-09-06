Unos 529 bomberos y 13 medios aéreos combaten fuego en la Serra da Estrela en Portugal

1 minuto

(Actualiza el número de efectivos y medios empleados)

Lisboa, 6 sep (EFE).- Unos 529 bomberos, apoyados por 151 vehículos terrestres y 13 medios aéreos, combaten este sábado el incendio declarado anoche en la aldea de Corgas, en la Serra da Estrela, en la región Centro de Portugal, según los datos de la Autoridad Nacional de Emergencia y de Protección Civil lusa (ANEPC).

El dispositivo ha aumentado después de que se enviaran refuerzos a la zona, donde sopla un fuerte viento.

Anteriormente, una portavoz de ANEPC había explicado a EFE que el fuego se inició por causas desconocidas sobre las 22.29 hora local (21.29 hora GMT) del viernes en Corgas y que hay dos focos «de gran intensidad».

«La preocupación se centra en que hay muchas pequeñas aldeas en esa zona -dijo la fuente-. Por eso hemos enviado refuerzos a los puntos más sensibles para que no haya peligro para la población».

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) prevé para este sábado una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 16 para esa zona.

Mañana está previsto que la temperatura máxima baje hasta 20 °C y la mínima hasta 11 °C, y se espera que haya lluvia, aunque no intensa.

En la Serra da Estrela se ubica el parque natural homónimo y Reserva Biogenética, donde están presentes especies como el lobo ibérico, el conejo salvaje o el zorro. EFE

ssa/psh