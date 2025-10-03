The Swiss voice in the world since 1935
Unos 60 reclutas rusos murieron en incursión ucraniana en Kursk, según medio independiente

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 3 oct (EFE).- Durante los primeros meses de la incursión ucraniana en la región fronteriza rusa de Kursk murieron al menos 60 reclutas de entre 18 y 25 años de edad y otros tantos continúan desaparecidos, informó este viernes el portal independiente de investigaciones periodísticas ‘Historias Importantes’.

El medio se basó para sus cálculos en informaciones de la prensa rusa, publicaciones de los familiares en las redes sociales y en el registro oficial de herencias ruso.

La edad promedio de los reclutas fallecidos es de 20 años, indicó el portal, al señalar que estos procedían de 34 regiones rusas, prácticamente la mitad del país.

En torno a la mitad de ellos murió durante la primera semana de la incursión que comenzó el 6 de agosto de 2024, pero otros fallecieron durante septiembre del mismo año.

Además de los fallecidos, según el medio, más de 60 reclutas han sido dados por desaparecidos en la región de Kursk.

Alrededor de una veintena de reclutas incomunicados tras la ofensiva ucraniana y dados inicialmente por desaparecidos lograron romper el cerco, constató el medio en base a mensajes publicados en las redes sociales. EFE

mos/llb

