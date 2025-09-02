The Swiss voice in the world since 1935

Unos 600 economistas apoyan a la gobernadora de la Fed Lisa Cook en su pulso con Trump

Washington, 2 sep (EFE).- Unos 600 economistas apoyaron este martes a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, frente al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que la destituye por un presunto fraude hipotecario.

La misiva, firmada entre otros por los premios Nobel Joseph Stiglitz, Claudia Goldin y Paul Romer, instó a todas las ramas del Ejecutivo de EE.UU. a respetar la ley y subrayó que cualquier acusación debería tener lugar a través de los canales legales establecidos, «con transparencia y justicia».

«Escribimos como economistas para expresar nuestro firme apoyo a la gobernadora de la junta de la Reserva Federal Lisa Cook y al antiguo principio de independencia del banco central. Una buena política económica requiere instituciones monetarias creíbles. Las instituciones monetarias creíbles, a su vez, requieren la independencia de la Reserva Federal», dice su texto.

El líder republicano anunció el pasado jueves el despido de Cook, que ha recurrido esa destitución ante la Justicia, amparándose en una investigación sobre un posible fraude hipotecario lanzada por la propia Administración del mandatario.

Un presidente de EE.UU. puede destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed solo por causa justificada, que suele implicar mala praxis o un comportamiento delictivo, pero nunca un desacuerdo en materia de política monetaria.

«Esa protección no es simplemente una formalidad legal; es un mecanismo práctico diseñado para asegurar que la política monetaria no pueda ser utilizada indebidamente para obtener ganancias políticas a expensas de lo que es mejor para la economía», recalcó la carta dirigida a Trump, a miembros del Congreso y a la población estadounidense.

El texto está firmado por economistas de distintas universidades estadounidenses, incluidas las de Stanford o la de Columbia, pero también de centros internacionales como el King’s College de Londres, la Universidad de Viena o la de Tel Aviv.

Según los firmantes, las acusaciones lanzadas contra ella no están probadas y al hacerlo «amenaza el principio fundamental de independencia del banco central y socava la confianza en una de las instituciones más importantes de Estados Unidos».

El presidente estadounidense lleva meses presionando a la Fed y a su líder, Jerome Powell, para que bajen los tipos de interés, que se encuentran en un rango del 4,25 al 4,5 %. La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, que toma las decisiones al respecto, está prevista para el 16 y 17 de septiembre. EFE

