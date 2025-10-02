The Swiss voice in the world since 1935
Astaná, 02 oct (EFE).- El paso fronterizo terrestre entre Rusia y Kazajistán está congestionado con colas de más de 7.000 camiones, la mayoría procedentes de China, a causa de los exhaustivos controles kazajos y el cierre fronterizo chino por festividades.

Algunos cruces fronterizos chinos se encuentran cerrados debidos a las festividades por el Día Nacional de la República China y la Fiesta de la Luna entre el 1 y el 8 de octubre, por lo que muchos camiones con destino a Rusia tuvieron que desviarse a través de Kazajistán.

Según medios kazajos, unos 7.000 camiones se encuentran parados cerca de la frontera, ocupando todos las plazas de aparcamiento cercanas y estacionando en los arcenes, además de colas kilométricas en la propia ruta por carretera.

Anteriormente se informó que la parte kazaja endureció las inspecciones en aduanas debido al temor de las sanciones secundarias occidentales, que desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 fueron impuestas con el objetivo de limitar las importaciones rusas de productos que puedan tener un fin militar.

De este modo, Kazajistán rechaza categóricamente dejar pasar a Rusia determinadas cargas, lo que afecta sobre todo a los productos tecnológicos.

Estas retenciones logísticas ya provocaron una subida de precios en Rusia, por lo que los expertos consideran que nuevas retenciones conducirán a nuevas subidas.

Según el politólogo kazajo Eduard Poletáyev los camiones llevan atascados varios días, y señaló que actualmente Rusia y Kazajistán están trabajando para ampliar las aduanas y que este tema será discutido por el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en su próxima visita Moscú en noviembre.

Por otro lado, Rusia ha sufrido diversos problemas de abastecimiento desde el inicio de la imposición de sanciones en 2022 que finalmente ha resuelto con el tiempo sin mayores dificultades logrando adaptarse a constantes cambios y las nuevas sanciones introducidas por Occidente.

A pesar de que las sanciones no lograron parar la guerra, sí han entorpecido la maquinaria militar rusa y suponen un importante desgaste en una situación en la que la economía rusa se encuentra sobrecalentada, sufriendo de una importante inflación, además de un estancamiento de la inversión.EFE

