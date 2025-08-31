The Swiss voice in the world since 1935

Unos 800.000 alumnos franceses no regresarán mañana al colegio por una alerta de temporal

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 31 ago (EFE).- Las autoridades francesas anunciaron este domingo que la vuelta al colegio prevista para este lunes para unos 800.000 alumnos de primaria y secundaria se posterga un día, hasta este martes 2, debido a la alerta de fuertes lluvias e inundaciones en los departamentos del sureste de Bocas del Ródano y del Var.

La alerta naranja, la segunda más grave de una escala de cuatro, llevó a las Prefecturas de ambos departamentos a adoptar esa medida preventiva debido al temporal previsto. Los 800.000 alumnos afectados representan en torno al 7 % del total en Francia (12 millones de alumnos).

La Prefectura de Bocas del Ródano, donde está la ciudad de Marsella -la segunda más poblada de Francia con cerca de 1 millón de habitantes-, anunció que entre esta media noche hasta las 10 horas del lunes 1 de septiembre se esperan precipitaciones que podrían oscilar localmente «de los 100 milímetros a los 150 milímetros cada hora».

Por su parte, las autoridades del departamento del Var, cuya principal ciudad es Tolón (180.000 habitantes), aseguraron que «las guarderías, las escuelas de primaria y secundaria y los institutos estarán cerrados, mientras los transportes escolares se suspenderán». EFE

atc/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR