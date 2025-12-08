The Swiss voice in the world since 1935
Unos 9 reos muertos en cárcel donde otro motín dejó 31 asesinados hace un mes en Ecuador

Quito, 7 dic (EFE).- Al menos nueve reos murieron en una cárcel de la ciudad ecuatoriana de Machala, donde el mes pasado fueron asesinados otros 31 reclusos, en enfrentamientos entre bandas rivales, informó este domingo la prensa local, mientras el organismo encargado de las prisiones no se ha pronunciado sobre el nuevo suceso.

Reportes preliminares difundidos en redes sociales muestran imágenes de decenas de familiares apostados en las afueras del reclusorio de la capital de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

Pese a la insistencia de la prensa, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), encargado del control de las prisiones, solo se ha limitado a indicar que están «verificando toda la información con las autoridades competentes». EFE

