Unos abogados denuncian al ministro francés de Justicia por visitar a Sarkozy en prisión

París, 31 oct (EFE).- Un colectivo de 28 abogados han presentado una denuncia contra el ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, al que reprochan su visita en prisión al expresidente Nicolas Sarkozy, en un gesto de favoritismo con el que rompe la neutralidad que habría que esperar de su función.

Los letrados, encabezados por Jérôme Karsenti, han formalizado este procedimiento contra Darmanin, filtrado este viernes a varios medios como France Inter, ante el Tribunal de Justicia de la República, competente para juzgar a miembros del Gobierno por infracciones derivadas de su cargo.

Le acusan de tráfico de influencias ya que estiman que con sus gestos en dirección a Sarkozy, que ingresó en la cárcel de la Santé de París el pasado 21 de octubre para cumplir una pena de cinco años, ha puesto en peligro la confianza en la Justicia, y por extensión la que pueden tener los clientes de estos abogados.

De esa forma, estiman que el ministro les causa «un perjuicio de ejercicio y de imagen».

Desde su entrada en prisión, Darmanin había anticipado que tenía intención de ir a verlo para estar al corriente de las condiciones de seguridad, pero en paralelo había subrayado que sentía «mucha tristeza» por él, y había recordado que había sido su colaborador y que le unía una relación desde hace años.

Esa visita en la Santé, que tuvo lugar el miércoles por la tarde, había sido criticada por el copresidente del Consejo Superior de la Magistratura y principal fiscal del Tribunal Supremo, Rémy Heitz, que había señalado que eso corría el riesgo de ser un «obstáculo a la serenidad» de la Justicia y atentar contra «la independencia de los magistrados».

Sarkozy cumple esa pena de cinco años a la que fue sentenciado a finales de septiembre, y que ha recurrido, por haber formado parte de una asociación de malhechores para financiar su campaña electoral de 2007, la que le llevó al Elíseo, con dinero del entonces régimen libio de Muamar Gadafi. EFE

