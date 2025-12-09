Unos drones sobrevolaron otra base militar francesa en Créil a finales de noviembre

1 minuto

París, 9 dic (EFE).- Unos drones sobrevolaron a finales de noviembre la base militar de Créil, a medio centenar de kilómetros al norte de París, algo que ha ocurrido en las últimas semanas en otras instalaciones francesas de defensa sin que se haya determinado oficialmente de forma clara su naturaleza.

En el caso de la base de Créil, donde se encuentran entre otras estructuras los servicios de información militar franceses, el Ejército del Aire y del Espacio confirmó en parte las informaciones que publicó el lunes la revista especializada en información aeronáutica Air Cosmos.

En concreto, el ejército indicó que se habían detectado varios drones en la noche del 26 de noviembre, al tiempo que insistió en que resulta prematuro establecer cualquier tipo de relación entre ese incidente y una provocación de una potencia extranjera.

Air Cosmos había indicado que se habían detectado hasta seis drones simultáneamente y que el escuadrón de protección de la base disparó, sin que conste que alguno de ellos pudo ser alcanzado.

El jueves de la semana pasada se produjo otro sobrevuelo de drones en la base naval de la Ile Longue, cerca del puerto de Brest, que alberga submarinos nucleares preparados para lanzar misiles con carga atómica, lo que dio lugar también a una respuesta de los militares encargados de la seguridad.

No era la primera vez que se señalaban sobrevuelos en esa área de acceso prohibido, ya que en la noche del 17 al 18 de noviembre se había producido una situación similar en esa base de la Ile Longue. EFE

