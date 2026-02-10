Unos hombres armados secuestran a nueve católicos durante una noche de oración en Nigeria

afp_tickers

1 minuto

Hombres armados secuestraron a nueve fieles de un templo católico, donde oraban la noche del domingo en el turbulento centro de Nigeria, informó la policía.

El hecho ocurrió en el estado de Benue, parte del llamado Cinturón Central de Nigeria, donde se registran enfrentamientos por tenencia de tierra entre agricultores y pastores, así como secuestros para cobrar rescate por parte de grupos armados.

El ataque más reciente se da tras una serie de secuestros masivos en Nigeria que generaron cuestionamientos internacionales sobre la situación de seguridad del país.

«Nueve personas fueron secuestradas por hombres armados durante una vigilia nocturna cuando los fieles oraban en la iglesia católica St. John» en la zona de Ado, indicó a la AFP la portavoz policial Udeme Edet.

Semanas atrás, decenas de fieles fueron plagiados de tres iglesias durante las misas dominicales en el estado norcentral de Kaduna. Todos fueron liberados posteriormente.

Nigeria se divide entre el sur de mayoría cristiana y el norte de mayoría musulmana, y está plagado por conflictos que, según expertos, cobran vidas de cristianos y musulmanes por igual.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó atacar objetivos del grupo Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, a los que acuso de asesinar cristianos.

str-sn/gv/mas/lb