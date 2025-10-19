Unos ladrones roban joyas de «valor inestimable» en el museo del Louvre

Varios delincuentes asaltaron el domingo el museo del Louvre de París y se dieron a la fuga con joyas «de un valor inestimable», señalaron diversas fuentes.

La famosa pinacoteca, hogar de la Mona Lisa o la Venus de Milo, anunció que no abría este domingo por «motivos excepcionales», pero no dio más detalles.

Una fuente cercana al caso explicó a AFP que los hechos tuvieron lugar entre las 09H30 y las 09H40 locales (07H30-07H40 GMT), poco después de la apertura al público del museo.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó a medios locales que «tres o cuatro» ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando un «brazo articulado» que estaba en un camión para acceder a la «sala Apolo».

Allí estuvieron unos «siete minutos» y saquearon «dos vitrinas», precisó.

Si bien el valor del botín está siendo evaluado, el funcionario afirmó que las piezas robadas tenían un «valor inestimable».

La ministra de Cultura, Rachida Dati, que informó del robo a primera hora de la mañana, señaló posteriormente que una de las joyas robadas había sido hallada cerca del museo.

Según el sitio web del Louvre, en la galería asaltada se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol.

Entre ellos, figuran tres diamantes históricos —el Regent, el Sancy y el Hortensia—, así como un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa.

– Pequeñas motosierras –

La fiscalía de París indicó a AFP que fue abierta una investigación por «robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos», encomendada a la brigada de represión del crimen organizado de la Policía Judicial.

También contará con el apoyo de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales.

Los asaltantes iban equipados con pequeñas motosierras, según una fuente policial. Una moto fue hallada tras su fuga.

Periodistas de AFP vieron ingresar en el Louvre a un equipo forense de la policía. Por la famosa explanada del exterior del museo patrullaban soldados uniformados con rifles automáticos.

Al anunciar la noticia a primera hora de la mañana, la ministra de Cultura precisó que el asalto no había dejado heridos.

Contactado por AFP, el museo no quiso hacer comentarios por el momento.

El Louvre de París es el museo más visitado del planeta, con cerca de nueve millones de visitantes en 2024, de los cuales 80% eran extranjeros.

Varios museos franceses han sido recientemente objeto de robos y hurtos, lo que ha puesto de manifiesto posibles fallos en los sistemas de protección y vigilancia.

En septiembre, varias muestras de oro nativo fueron robadas en el Museo Nacional de Historia Natural de París, que deploró una «pérdida inestimable».

Y en noviembre del año pasado, cuatro ladrones entraron a plena luz del día con guantes, capuchas y cascos en el museo Cognacq-Jay de París y robaron tabaqueras y otros objetos de valor tras romper una vitrina con hachas y bates de béisbol.

«Sabemos muy bien que hay una gran vulnerabilidad en los museos franceses», reconoció este domingo el ministro de Interior, pero señaló que el departamento de Cultura lanzó recientemente «un plan de seguridad» que también concierne al Louvre.

