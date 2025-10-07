UNRWA, tras dos años de guerra: el alto el fuego es la única salida al abismo y el caos

1 minuto

Ginebra, 7 oct (EFE).- Un alto el fuego inmediato y la rendición de cuentas de los autores de las atrocidades del 7 de octubre de 2023 y en fechas posteriores son «la única salida de este abismo y este caos», aseguró el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, en el segundo aniversario del conflicto.

También debe garantizarse «la entrega sin restricciones de suministros humanitarios básicos a gran escala a Gaza, incluso a través de la UNRWA», indicó Lazzarini este martes en su cuenta oficial en X.

El diplomático subrayó que durante dos años de ofensiva israelí la población de Gaza «no ha conocido más que destrucción, desplazamiento, bombardeos, miedo, muerte y hambre».

La UNRWA sigue siendo una de las principales agencias humanitarias que operan en Gaza, pese a las limitaciones de Israel, que prohibió sus actividades en territorio israelí y ha obstaculizado su labor en la Franja y en Cisjordania con el pretexto de presuntos vínculos de algunos empleados con Hamás y otros grupos armados.

Más de 300 trabajadores de UNRWA han muerto en el conflicto, en su mayoría víctimas de ataques indiscriminados del ejército israelí en los que con frecuencia también fallecieron algunos de sus familiares. EFE

abc/ah