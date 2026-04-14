Urgen a legisladores mexicanos instaurar etiquetado de advertencia en bebidas alcohólicas

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Ciudad de México, 14 abr (EFE).- Especialistas y organizaciones civiles urgieron este martes a senadores mexicanos fortalecer la información sanitaria de bebidas alcohólicas, para advertir de forma clara y visible a los consumidores sobre riesgos como cáncer, enfermedades hepáticas y daños en el embarazo.

Durante el Foro Legislativo ‘Etiquetado de bebidas alcohólicas en México para mejorar la salud’, convocado por la senadora Alejandra Barrales y la organización Salud Justa Mx, especialistas explicaron que la propuesta no busca prohibir el consumo, sino garantizar derechos para saber qué es lo que se está consumiendo.

En el encuentro participaron expertos de instituciones como la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), los Centros de Integración Juvenil (CIJ) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En su intervención, la investigadora Nancy López Olmedo señaló que, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, 2,4 millones de hombres adolescentes y dos millones de mujeres de entre 12 y 17 años ya han iniciado el consumo de este tipo de bebidas.

En adultos de 18 a 65 años, la cifra asciende a 32 millones de hombres y 31 millones de mujeres.

Por su parte, Carmen Fernández Cáceres, directora de los CIJ, advirtió que el alcohol es la droga de inicio más extendida en el país y destacó la baja percepción de riesgo.

«Necesitamos etiquetas con advertencias visuales contundentes sobre los daños al cerebro en desarrollo y su relación con la violencia», dijo.

La especialista María Elena Medina Mora, coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica de la UNAM, enfatizó que el etiquetado es una intervención clave de salud pública.

Recordó que el alcohol es un carcinógeno del grupo 1, al nivel del tabaco, y consideró una omisión que esta información no esté claramente visible en los envases.

En tanto, Vivian Pérez, asesora de enfermedades no transmisibles y salud mental de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en México, señaló que el país tiene la oportunidad de liderar en la región con advertencias visibles y pictogramas, ya que las actuales pasan desapercibidas frente al marketing de la industria.

Finalmente, Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX, destacó que mejorar el etiquetado forma parte de una estrategia integral de salud pública, similar a las advertencias implementadas en tabaco y alimentos ultraprocesados, y respaldó la iniciativa legislativa en la materia. EFE

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