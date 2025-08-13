The Swiss voice in the world since 1935

Uribe acusa a Petro de instigar con sus discursos el asesinato del senador Uribe Turbay

Bogotá, 13 ago (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este miércoles que el mandatario, Gustavo Petro, instigó con sus discursos el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, miembro de su partido, el opositor Centro Democrático.

«Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada con la instigación de la venganza inducida por el presidente de la República, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir», dijo Uribe en un discurso leído por el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, en el acto de despedida en el Capitolio.

El expresidente Uribe, quien a comienzos de mes fue condenado a doce años de cárcel en régimen domiciliario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, no pudo asistir al funeral del senador, pero envió un discurso con duras acusaciones contra el Gobierno. EFE

