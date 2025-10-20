Uribe y Pastrana piden a Petro definir relación con el «jefe del Cartel de los Soles»

3 minutos

Bogotá, 20 oct (EFE).- Los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana pidieron este lunes al actual mandatario Gustavo Petro aclarar su relación con el «jefe del cartel de los Soles, Nicolás Maduro».

Uribe (presidente entre 2002-2010) y Pastrana (1998-2002), que son fuertes críticos de Petro, se pronunciaron en esos términos sobre la crisis diplomática entre Colombia y EE.UU. a causa de los nuevos roces entre Petro y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

«Con sentido patriótico y profunda preocupación, los expresidentes de Colombia (…) demandamos del señor presidente Petro la definición clara de su relación con el jefe del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro Moros».

Petro ha dicho varias veces que el Cartel de los Soles —un grupo de narcotraficantes catalogado como organización terrorista por Estados Unidos— no existe y, asegura que las acciones que se le adjudican son llevadas a cabo por lo que ha denominado la ‘junta del narcotráfico’.

Estados Unidos acusa a Maduro de estar vinculado al Cartel de los Soles, y para combatir el narcotráfico ordenó un despliegue militar en el Caribe y aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita la captura del chavista.

Manejo prudente de las relaciones con EE.UU

Por otro lado, los exmandatarios exigieron «serenidad, prudencia y sentido nacional, por encima del egoísmo, en el manejo de esta crisis (con Estados Unidos) que pone en riesgo la seguridad, el bienestar del pueblo y sectores claves de la economía colombiana».

En este contexto, el Gobierno colombiano llamó hoy a consultas a su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, ante la nueva crisis en la relación bilateral por las críticas de Petro al hundimiento de lanchas supuestamente cargadas de drogas en el mar Caribe y la suspensión de la ayuda financiera de Washington al país.

La llamada a consultas se produce en un momento de tensión por las diferencias entre Petro y Trump con respecto a la política antidrogas de Estados Unidos, y principalmente por el despliegue militar de Washington en el Caribe, cerca de Venezuela, como parte de una campaña contra el narcotráfico.

Como parte de esa operación han sido hundidas al menos siete embarcaciones en las cuales han muerto unas 30 personas, algunas de las cuales eran colombianas, según Petro, quien acusó a Estados Unidos de «asesinato» por la muerte de un pescador.

El domingo Trump anunció en su red Truth Social el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas y acusó a Petro de ser «un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia». EFE

