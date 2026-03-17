Urtasun, sobre participación rusa en la Bienal: «no debe usarse la cultura para blanquear»

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Ginebra, 17 mar (EFE).- El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, señaló este martes a EFE que en su oposición a la participación rusa en la Bienal de Venecia el Gobierno está mostrando la misma coherencia que en el caso de la presencia israelí en Eurovisión, al no querer que países agresores «utilicen grandes eventos culturales para blanquearse».

«No somos partidarios de que Estados que cometen guerras de agresión ilegales, como el caso de la Federación Rusa, o un genocidio, como Israel en Gaza, utilicen grandes eventos culturales para blanquearse», destacó durante una visita oficial a Ginebra para reunirse con responsables de organizaciones internacionales y participar en un foro sobre propiedad intelectual.

Frente al argumento de los organizadores de la Bienal de que no deben mezclarse arte y política, el ministro y portavoz de Sumar subrayó que «en aquellos foros donde se representa el país, no un artista individual, pueden producirse situaciones de blanqueo».

Urtasun firmó junto a otros 21 ministros de Cultura de países europeos una misiva en la que expresaron su inquietud sobre la posible legitimación internacional que podría derivarse de la presencia de Rusia en la bienal.

España y otros cuatro países (Países Bajos, Islandia, Irlanda y Eslovenia) no participarán en la edición de este año de Eurovisión a causa de la presencia israelí en el popular festival de la canción europea. EFE

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