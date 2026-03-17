Urtasun: PP y Vox deben explicar por qué defienden una guerra perjudicial para españoles

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Ginebra, 17 mar (EFE).- Los partidos políticos que justifican la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán, «Partido Popular y Vox especialmente», tendrán que explicar a los españoles por qué defienden una guerra que, «además de ilegal y poco humanitaria, puede tener consecuencias para el bolsillo de los españoles», señaló a EFE el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.

«Están teniendo una gravísima irresponsabilidad» mientras el Gobierno «trata de condenar la guerra y de proteger a sus ciudadanos», señaló Urtasun en Ginebra, al comentar las medidas de «escudo social» que se pretenden aprobar este viernes en Consejo de Ministros extraordinario para paliar los efectos del conflicto en la economía española.

«Nuestros ciudadanos merecen que, igual que hicimos durante la guerra de Ucrania, aprobemos un escudo social que proteja sus derechos», comentó, y aseguró que en sus negociaciones con el PSOE para aprobar estas medidas, Sumar quiere que el tema de la vivienda «no quede fuera».

«Ningún inquilino tiene que verse ante una situación de aumento del precio del alquiler no solo por el mercado inmobiliario sino ahora también por el IPC derivado de las consecuencias de la guerra», afirmó Urtasun.

El ministro español realiza una visita oficial a Ginebra, donde se reunirá con representantes de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados y otras agencias. EFE

abc/psh

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