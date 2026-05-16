Urtasun anuncia en Cannes que el Gobierno renovará el plan Cine Sénior para un cuarto año

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Cannes (Francia), 16 may (EFE).- El ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, avanzó este sábado, durante una visita al Festival de Cannes, que el Consejo de Ministros del próximo martes renovará el plan Cine Sénior para otro año más, su cuarta edición, con una inversión de 11,5 millones de euros.

Es una iniciativa con la que está muy satisfecho, dijo, porque entre otras cosas está «permitiendo dar mucha actividad a salas (de cine) en ciudades medias y pequeñas, que probablemente no tendrían actividad».

Además subrayó que es un «apoyo directo» a la industria del cine nacional, porque la mayoría de quienes usan Cine Sénior para ir los martes a las salas por un precio reducido de 2 euros «ven sobre todo cine español».

Esta renovación se activará en julio, dando continuidad a la de 2025-2026, que concluirá en junio.

Urtasun aseveró que sigue trabajando para sacar adelante la Ley del Cine, que lleva varios años de retraso, y recalcó que es un momento para estar «muy orgullosos» de la industria cinematográfica española, que este año ha logrado la gesta -inédita con el actual sistema de selección- de colocar tres películas entre las 22 que compiten por la Palma de Oro en la edición 79 del Festival de Cannes.

«Creo que tenemos que estar muy orgullosos como país de que en este Cannes lo que se visibiliza es que estamos ante un momento histórico y muy bueno», expresó.

Es una coyuntura que el Gobierno está «tratando de acompañar», consideró, con iniciativas como Cine Sénior o con Cine Escuela, enfocado a los jóvenes. También con la recuperación de las ayudas a los guiones, recordó, «que estaban canceladas desde que las anuló (Mariano) Rajoy», resaltó el ministro.

Urtasun opinó que el logro de tener tres películas españolas compitiendo en Cannes -los nuevos filmes de Pedro Almodóvar (‘Amarga Navidad’), Rodrigo Sorogoyen (‘El ser querido’, con Javier Bardem) y de la dupla formada por Javier (‘La bola negra’)- no se celebra «como quizás algún acontecimiento deportivo, como llegar a una final», pero es en realidad «más que llegar a una gran final».

«Esto es realmente un reconocimiento internacional de primer nivel para la cultura de nuestro país», manifestó el ministro, que por la tarde acudirá al estreno de gala de ‘El ser querido’ en el Palacio de Festivales de Cannes.

Urtasun remarcó igualmente que esas tres películas no son los únicos títulos españoles en Cannes, ya que Aina Clotet estrenó ya su ‘Viva’ en la Semana de la Crítica y la semana que viene María Martínez Bayona hará lo mismo, en la sección no competitiva Cannes Première, con su ópera prima ‘The end of it’.

Asimismo hay varias coproducciones españolas repartidas por otros segmentos del prestigioso certamen francés, como el documental hispano-checo ‘Rehearsals for a revolution’, que aborda la evolución de las protestas sociales en Irán hasta la reciente guerra.

«Vamos a tratar de que las buenas políticas que han hecho posible el éxito del cine español continúen y se refuercen», prometió, a un año del fin de la actual legislatura.

«En la propuesta de presupuestos generales del Estado que presentaremos este año va a haber un incremento importante de la inversión en cultura», agregó.

Previamente, el ministro de Cultura había mantenido un encuentro con profesionales del sector audiovisual que participan en el mercado del Festival de Cannes (el mayor encuentro de profesionales del cine del mundo) y, en la villa mediterránea, Urtasun también se reunió con su homóloga francesa, Catherine Pégard. EFE

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