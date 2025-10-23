Urtasun anuncia un centro para gestionar crisis patrimoniales en coordinación con CCAA

Roma, 23 oct (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado hoy en Roma la creación de un centro técnico para gestionar crisis patrimoniales en coordinación con las comunidades autónomas, Protección Civil y las fuerzas de Seguridad del Estado.

Urtasun ha hecho este anuncio antes de inaugurar en la capital italiana la 97 reunión del Consejo de Patrimonio Histórico, que por primera vez desde su creación se ha reunido fuera de España y en la que el Ministerio y representantes de las comunidades autónomas tratarán, entre otros temas, el desarrollo del Plan Nacional de Riesgos y Emergencias en Patrimonio Cultural.

El nuevo centro técnico de gestión de crisis patrimoniales «es un paso más» en el desarrollo de ese Plan de Riesgos y Emergencias, ha explicado el ministro en declaraciones a los medios.

«Este verano hemos afrontado el incendio de la Mezquita de Córdoba, hemos tenido problemas y afectaciones patrimoniales con los incendios en Castilla y León, con la dana de Valencia… es decir, tenemos que estar cada vez más preparados para proteger nuestro patrimonio en situaciones de crisis», ha indicado.

El ministro ha aprovechado para agradecer la cooperación existente entre su departamento y las administraciones autonómicas en materia de protección patrimonial, como demuestra la participación de todas las CCAA en la reunión que se celebra hoy en Roma.

Además, Cultura trabaja también en la creación de una Oficina Técnica para Coordinación de los Bienes Patrimonio Mundial en España, que permitirá articular un espacio común de trabajo entre los cincuenta bienes declarados con esta consideración en España.

Precisamente, otro de los temas que tratará en Roma el Consejo de Patrimonio Histórico será la candidatura que España presentará a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, y que se conocerá mañana viernes.

Antes de la reunión del Consejo, el ministro de Cultura español ha mantenido un encuentro con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, quien ha destacado la oportunidad de esta visita para intercambiar experiencias y modelos de gobernanza en la gestión patrimonial. EFE

