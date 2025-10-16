Urtasun destaca la vitalidad del español y elude entrar en la polémica RAE-Cervantes

Arequipa (Perú), 16 oct (EFE).- El ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, que participa en el X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa, ha destacado la vitalidad y fortaleza del español en el mundo y ha eludido entrar la polémica entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española (RAE).

«Cuando se trata de defender el español, no me van a encontrar en polémicas», ha dicho Urtasun en declaraciones a los periodistas antes de participar en un encuentro profesional con editores independientes en la Biblioteca Mario Vargas Llosa.

Urtasun ha dicho estar «muy satisfecho» con el congreso, que ha reunido esta semana en Arequipa a más de 250 académicos, escritores y profesionales, en un momento «de mucha vitalidad» de la lengua española, que cuenta con entre 500 y 600 millones de hablantes, un 7,5 % de la población mundial.

Entre los retos que afronta el español ha señalado que «gane más peso a nivel internacional en todo lo que son las publicaciones académicas y científicas», así como en el uso de la inteligencia artificial y mejorar la formación y las posibilidades de aprendizaje a través de la «excelente labor» que realiza el Instituto Cervantes.

En lo que se refiere a la progresión del español en Estados Unidos, ha recordado que en ese país hay casi 60 millones de hispanohablantes y que esa es «una corriente imparable, le guste más o menos a la administración Trump».

Al ser preguntado por el enfrentamiento entre el director del Cervantes, Luis García Montero, y su homólogo de la RAE, Santiago Muñoz Machado, que ha empañado este Congreso desde los días previos a su inauguración y en la rueda de prensa de arranque del pasado lunes, Urtasun ha evitado pronunciarse.

«Lo importante es que el español progrese y se fortalezca», ha dicho. Preguntado por el trabajo de Muñoz Machado al frente de la RAE, ha descartado hacer una valoración, aunque sí ha destacado «la excelente labor» del Cervantes y de García Montero.

«El Ministerio de Cultura está plenamente implicado a través de todo el magnífico trabajo que realiza Luis García Montero y estamos muy satisfechos de cómo funciona», ha subrayado.

La polémica se desató la semana pasada a raíz de unas declaraciones de García Montero criticando que la RAE no esté en manos de un filólogo sino de un catedrático en Derecho Administrativo «experto en llevar negocios desde despachos para empresas multimillonarias».

En respuesta, el pleno de la RAE emitió un comunicado que expresó su «absoluta repulsa» por esas «incomprensibles manifestaciones» que consideraron ofensivas y defendió la labor realizada por Muñoz Machado en los últimos siete años al frente tanto de la RAE como de la ASALE (Asociación de Academias de la Lengua Española).

En la rueda de prensa de arranque del Congreso, el pasado lunes, García Montero aseguró que existen «muchas» diferencias entre ambos y apuntó que la polémica actual tiene que ver con la sucesión de Muñoz Machado al frente de la RAE, ya que su mandato expira a finales de 2026.

El miércoles, el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte profundizó en la polémica al criticar que el Ministerio de Exteriores, de quien depende el Cervantes, a través de «su mediocre y paniguado» director, García Montero, pretende «meter mano» y «colonizar» la Real Academia Española de la Lengua (RAE) para «ponerla a su servicio y contaminarla». EFE

