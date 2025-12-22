Urueta busca contener la euforia y mantener la forma de las Águilas para la postemporada

2 minutos

Santo Domingo, 22 dic (EFE).- Las Águilas Cibaeñas fueron el primer equipo en asegurar su pase a la postemporada en el campeonato de béisbol profesional dominicano, pero su dirigente, el colombiano Luis Urueta, ahora está enfocado en mantener a sus jugadores en forma para la siguiente etapa del torneo.

«Hay que cumplir un calendario y mantener a los muchachos en forma», dijo este lunes Urueta, quien ha guiado a las Águilas al mejor registro del campeonato (32-16), un desempeño que lo deja como firme candidato al premio Mánager del Año.

«Los jugadores necesitan seguir tomando turnos para que la pausa no sea tan larga», dijo el dirigente, quien puso como ejemplo al estelar torpedero de Grandes Ligas Geraldo Perdomo, quien debutó recientemente con el equipo.

Urueta elogió la buena preparación de Perdomo para la Liga.

«Ha venido tomando buenos turnos, tomando bases por bolas, haciéndole ‘swing’ a buenos picheos y conectando la bola bien, pero tiene que seguir jugando y seguramente estará aquí en el último juego del calendario», dijo.

Las Águilas cerrarán la temporada frente a los Toros del Este el martes en el estadio Cibao.

Además de los jugadores de ofensiva, para Urueta es muy importante que su cuerpo de lanzadores se mantenga en forma ante una eventual pausa prolongada que pueda atentar con la efectiva labor que han mostrado desde el montículo.

«Igual sucede con los lanzadores. No podemos dejar de tirar a los muchachos, porque después la pausa será un poco larga y no sabemos qué va a pasar con estos otros equipos, y si hay un juego de desempate, posiblemente sería aún más larga la espera», explicó.

Asegurar la clasificación a las semifinales ha contribuido a que Urueta pueda evaluar con detenimiento las necesidades del club, y las de los demás, de cara a la postemporada.

Por ello, ha pedido reforzar el cuerpo de lanzadores.

«Todos los equipos van a buscar picheo. El picheo gana juegos, y nosotros hemos contado con un buen picheo, pero uno nunca sabe hasta cuándo van a estar y hasta cuándo van a rendir (los lanzadores), siempre hay que tener una profundidad en ese departamento, hay que buscar los mejores brazos disponibles», añadió.

Dijo que los buenos resultados se explican como la combinación de la oportunidad dada a los jugadores más jóvenes con la experiencia de los más veteranos.

«Esto ha sido la clave ganadora para nosotros. Queremos mantenerla y llegar hasta el final», puntualizó. EFE

hr/rsl/hbr