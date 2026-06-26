Uruguay, en nombre de la Celac, reafirma el apoyo regional a Venezuela tras los terremotos

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Montevideo, 26 jun (EFE).- El Gobierno de Uruguay, en ejercicio de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), emitió este viernes un comunicado para expresar la profunda solidaridad y el respaldo del bloque regional hacia Venezuela tras los graves terremotos que sacudieron al país caribeño esta semana.

A través de un texto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la presidencia uruguaya de la Celac transmitió su apoyo al pueblo y al Gobierno venezolano frente a la catástrofe ocasionada por el «doblete sísmico» de magnitudes 7,5 y 7,2.

Los movimientos telúricos, que azotaron la región central y la capital, Caracas, han provocado el colapso de infraestructuras, el corte de servicios básicos y la declaración del estado de emergencia nacional.

En el documento, el organismo multilateral manifiesta su disposición para coordinar y activar los mecanismos de cooperación intrarregional y asistencia humanitaria, con el objetivo de colaborar en las urgentes labores de búsqueda y rescate de damnificados.

El comunicado destaca que la región se une a las condolencias reafirmando el compromiso de apoyo mutuo de la comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas en momentos de crisis.

Este comunicado en representación de la Celac complementa las acciones solidarias que Uruguay ya había oficializado a nivel bilateral.

Previamente, el presidente Yamandú Orsi había manifestado su preocupación y apoyo directo, mientras que la Cancillería uruguaya habilitó líneas de emergencia consulares para asistir a sus compatriotas en territorio venezolano. EFE

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