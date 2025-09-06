Uruguay, pese a la derrota ante Chile, consigue su boleto al Mundial de Australia

2 minutos

Montevideo, 6 sep (EFE).- Los Teros de Uruguay, pese a la derrota 18-21 ante Chile, consiguieron este sábado su boleto directo al Mundial de rugby que se disputará en Australia en 2027 y así sellar su cuarta participación en fila en la máxima instancia.

Para el equipo chileno no fue suficiente este resultado ya que para avanzar de manera directa debían derrotar a los locales por más de 13 puntos de diferencia tras el encuentro de ida en Santiago.

En un emocionante encuentro disputado en el estadio Charrúa de Montevideo, el equipo local pisó firme desde el inicio marcando la ventaja de 7-0 con un try que llegó en manos de Felipe Etcheverry tras el empuje del maul.

Los chilenos respondieron rápidamente para empatar las acciones con un try de Mathías Dittus pero en pocos minutos los uruguayos retomaron la ventaja 10-7 tras un tiro de penal de Felipe Etcheverry.

La misma acción y con el mismo protagonista se repitió para que Uruguay alargara su ventaja a 13-7 mientras que por los andinos respondió con try de Salvador Luis con posterior conversión de Santiago Videla para acercar el marcador 14-13.

Manuel Diana se encargó de extender el marcador para Los Teros con un try en la segunda parte que colocó las acciones 18-14 y nuevamente una acción de Dittus llevó a su equipo al marcador final de 18-21.

Con este resultado, Uruguay domina el historial entre ambos con 39 triunfos por 11 de Chile en 53 encuentros, los Cóndores no le ganaban a los celestes desde 2014.

Sin embargo, no todo está perdido para los chilenos ya que tendrá dos oportunidades más para clasificar. La primera será enfrentar una llave de ida y vuelta ante la selección que finalice última en la Pacific Nations Cup donde compiten Canadá, Estados Unidos, Samoa y Tonga.

La última opción es el Torneo Final de Clasificación, una repesca en la que se enfrentarán al tercer lugar del campeonato sudamericano que se definirá entre Brasil y Paraguay, el quinto lugar de campeonato europeo que fue Bélgica y el vencedor del repechaje entre África y Asia que fue Namibia. EFE

