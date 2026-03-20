Uruguay «está capacitado para ser protagonista» del Mundial, dice Diego Godín

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Luque (Paraguay), 19 mar (EFE).- El exfutbolista uruguayo Diego Godín, que acumuló 161 llamados a la selección de su país, afirmó este jueves que la Celeste, campeona en las Copas del Mundo de 1930 y 1950, «está capacitado para ser protagonista» en la cita de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

«Uruguay está bien, además de Fede (Valverde) la gran mayoría de los jugadores tienen un gran presente en su clubes, son jugadores jóvenes, con experiencia. Yo creo que si llegan bien, Uruguay está capacitado para ser protagonista», dijo Godín a periodistas tras participar en los sorteos de las fases de grupos de las copas Libertadores y Sudamericana esta jornada en la ciudad paraguaya de Luque.

Asimismo, el exjugador del Atlético de Madrid consideró que los jugadores uruguayos «están enfocados» en jugar el Mundial, en el que la Celeste comparte el grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y España, esta última favorita para alzar el título, según dijo. EFE

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