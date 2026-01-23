Uruguay abre sus puertas a los «hermanos» latinos que tengan difícil hacer turismo en EEUU

Madrid, 23 ene (EFE).- El ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni, considera que la «situación geopolítica compleja» que viven «muchos hermanos latinoamericanos» para hacer turismo en EEUU por las restricciones del Gobierno de Donald Trump puede convertirse en una «oportunidad» para su país y para Sudamérica.

«Para nosotros es una oportunidad, acogiendo a esos hermanos latinoamericanos sin restricción ninguna, sin restricción de ingreso. Nosotros estamos en un país, Uruguay, donde las libertades se respetan en su más amplio y estricto sentido», aseguró Menoni en una entrevista con EFE en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra hasta el domingo en Madrid.

Fitur llega en un momento convulso para el continente americano tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela para deponer y detener a Nicolás Maduro, y por las advertencias de Trump a otros países de la región como Colombia, Cuba o México.

Menoni, que forma parte del Ejecutivo de Yamandú Orsi, de los pocos gobiernos de izquierdas que perduran en América, dijo que para Uruguay, país «tradicionalmente de paz», es ya no solo «dolorosa», sino «triste» y «vergonzante» la situación que se está viviendo en la región.

Mancomunarse para promocionar Sudamérica

Sin embargo, la «situación geopolítica compleja» de la actualidad también puede convertirse en una «oportunidad» para Uruguay -donde «la libertad y el disfrute están garantizados»- y Sudamérica en general a nivel turístico, al poder ofrecer a todos aquellos vecinos que estén buscando destinos turísticos en el norte del continente otros, «muy buenos y muy parecidos», pero ubicados en el sur.

Además, con la vista puesta en aquellos turistas que tienen doce horas de vuelo para llegar a América Latina y planean viajes largos, Uruguay trata de «mancomunarse» con los ministerios de Turismo de otros países y «promocionar Sudamérica juntos».

Porque quien visita Montevideo puede ir también a Buenos Aires o Brasil, y viceversa: «Quien va a Buenos Aires puede cruzar el charco nuestro, el Río de la Plata, y entrar por Colonia y disfrutar de Uruguay también», argumentó Menoni.

Y consideró que el contexto mundial actual es, asimismo, una «oportunidad» para «mostrar que en Sudamérica estamos unidos también». «Eso es importante», apostilló.

La IA y el turismo

En 2025, debido al presupuesto «muy chico» que el ministerio tiene para la promoción turística, y con el objetivo, precisamente, de usar de forma más «eficiente» ese dinero, el departamento de Menoni puso en marcha un proyecto «muy novedoso» que pasa por segmentar la promoción en función de los gustos de los turistas.

Utilizando la inteligencia artificial, la publicidad del turismo de Uruguay que le aparece a las personas en redes sociales coincide con sus propios gustos o preferencias.

«Tenemos una promoción que se llama ‘Uruguay sorprende’, un vídeo de dos minutos y pico, del cual hacemos reducciones de entre siete y once segundos» para mostrar a cada cual la faceta turística del país que más pueda interesarle, detalló Menoni.

Así, si te gusta el turismo activo, el breve vídeo que te saldrá será de una persona «en bicicleta subiendo un cerro», lo que hace más eficaz la promoción turística, explicó el ministro, y enumeró que otros de los objetivos de su departamento son regionalizar la «muy variada y extensa» oferta del país y apoyar a las pymes del sector.

«Creemos que hay grandes oportunidades de crecimiento en profesionalización, digitalización, en habilidades blandas (…) Tenemos que mejorar el inglés y el portugués en Uruguay, y eso lo estamos haciendo», anotó.

Más turistas de Brasil y Argentina

Los mercados emisores en los que se quiere centrar Uruguay son, como «pasa a nivel mundial», sus vecinos: Brasil y Argentina.

«Tenemos una oportunidad de crecimiento enorme ahí», anotó el ministro.

Y celebró que «el mercado» está «acompañando» las «expectativas de crecimiento» de Uruguay, porque se está reforzando la conectividad con vuelos estivales que unen ciudades uruguayas con las principales metrópolis de Brasil y Argentina.

Además, se ve a España, y también a Portugal, como «la gran puerta de entrada de turistas» hacia Uruguay.

«Sobre todo España (…) Es nuestra gran puerta de entrada a Europa», dijo Menoni. EFE

