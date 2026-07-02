Uruguay amplía la vacunación contra el meningococo ante el aumento «inusual» de casos

Compartir

2 minutos

Montevideo, 2 jul (EFE).- El Ministerio de Salud Pública de Uruguay (MSP) anunció este jueves una ampliación preventiva de la campaña de vacunación gratuita contra el meningococo para incluir a los adolescentes de 11 y 12 años —nacidos a partir de enero de 2014— y que no hayan recibido esta vacuna de manera previa.

La medida responde a un aumento «inusual» de casos y al corrimiento hacia el serogrupo C, que ya representa el 70 % de los contagios detectados, aunque las autoridades descartaron en una conferencia de prensa que se trate de un «brote».

La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, expresó sus condolencias por el fallecimiento de tres menores y dos adultos a causa de esta enfermedad.

Lustemberg precisó que tres de estas cinco personas no estaban vacunadas, incluyendo un bebé de dos meses que no había llegado a recibir las dosis correspondientes, mientras que los otros dos menores tenían esquemas incompletos.

El objetivo de focalizar la inmunización en la cohorte de 11 y 12 años —que abarcará a unos 48.000 adolescentes— se debe a que este grupo etario suele funcionar como «reservorio» de este microorganismo.

Según explicó, alcanzar una cobertura superior al 90 % en esta franja permitiría generar un «efecto rebaño» que protegería al resto de la población.

La directora general de Salud, Laura Llambí, adelantó que la campaña será «preventiva, proactiva y progresiva», mientras que el Gobierno uruguayo ya inició los trámites de compra a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para adquirir cerca de 300.000 dosis, con una inversión estimada de 1,3 millones de dólares.

A medida que ingresen las vacunas al país en las próximas semanas, se evaluará extender la cobertura gradualmente hasta los 15 años de edad.

Asimismo, las autoridades sanitarias hicieron un especial llamado a la población para intensificar las medidas de prevención de enfermedades respiratorias, como la vacunación antigripal y el lavado de manos, ya que existe evidencia científica que asocia el descenso de defensas por virus respiratorios con una mayor predisposición a sufrir una infección meningocócica invasiva. EFE

hov/dcf/gad