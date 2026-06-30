Uruguay asume la presidencia del Mercosur y celebra la unión del bloque

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Luque (Paraguay), 30 jun (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, asumió este martes la presidencia pro tempore del Mercosur con el orgullo de ser parte de un bloque que antes se creía imposible.

Tras recibir el mando de parte del presidente de Paraguay, Santiago Peña, el mandatario uruguayo dijo sentirse honrado de formar parte de una asociación en «una de las regiones más fértiles del mundo».

Orsi destacó que la región cuenta con una «de las mayores reservas de agua dulce del mundo» y es, además, «una de las zonas del mundo con mayor capacidad de generar energía».

Por encima de todo, destacó que el Mercosur sea una zona de paz, teniendo en cuenta que 200 años atrás sus miembros nacieron «como estados fragmentados, independientes».

«Con el tiempo fuimos viendo cómo nuestras diferencias nos llevaban a enfrentamientos, a esa competencia terrible», y ahora los líderes encabezan «un proceso que camina a la inversa, hacia la integración».

«Se transforma en un verdadero orgullo ser parte de este proceso que pensábamos hace tiempo que iba a ser imposible. Con la voluntad política y con el corazón puesto en nuestra gente esto no solo va a ser posible, sino que va a ser cada vez más exitoso», concluyó Orsi y Uruguay asumió así la presidencia pro tempore del bloque regional.

Poco antes del traspaso de mando, el mandatario adelantó que el país tendrá como prioridad en este período «avanzar en la implementación de los acuerdos comerciales recientemente concluidos», con énfasis en el tratado con la Unión Europea (UE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, en inglés).

En esa línea, Uruguay planea realizar «la primera reunión del Consejo de Comercio del acuerdo interino y convocar el primer foro empresarial Mercosur-UE», indicó en su discurso durante la LXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur en Paraguay, tal como había adelantado su ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

Orsi señaló que Uruguay trabajará durante su presidencia pro tempore en concluir las negociaciones con Canadá y Emiratos Árabes Unidos y avanzar con la India y Vietnam, y dijo tener la convicción de que en unos pocos meses el bloque obtendrá «un encuentro cada vez más firme con Japón». EFE

dcf/mra