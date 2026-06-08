Uruguay atiende a más de 100.000 personas en un mes tras activar alerta roja por el frío

2 minutos

Montevideo, 7 jun (EFE).- Más de 100.000 personas sintecho fueron atendidas en Uruguay desde que el 7 de mayo comenzaron a ser evacuadas de forma obligatoria, luego de que se decretara una alerta pública de nivel rojo por el descenso de las temperaturas.

Según informó este domingo el Sistema Nacional de Emergencias, 88.327 fueron llevadas a refugios gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social y 16.426 trasladadas a centros de evacuación.

El Gobierno de Uruguay decretó la mencionada alerta el pasado 5 de mayo y dos días después comenzó a evacuar de forma obligatoria a las personas sintecho.

Ese día, en una conferencia de prensa, el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, explicó que se iba a proceder de una forma similar a la que se utilizó en 2025.

«Tal cual como fue el año anterior, se comienza a trabajar en el mismo marco en donde vamos a proceder a la evacuación obligatoria de las personas en situación de calle. Esto se va desplegar a nivel nacional desde el día jueves», explicó.

Apuntó que se abrirían centros de evacuados en dos lugares puntuales -uno en el centro de Montevideo y otro a las afueras de la capital- y que luego se iban a sumar otros.

«La policía nacional va a ser parte muy importante de este trabajo junto con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social a la hora de llevar adelante este decreto», puntualizó Sánchez ese día.

Y añadió: «Las personas que están viviendo a la intemperie, debido a que corre riesgo su salud y que tienen además un componente importante de vulnerabilidad social, las vamos a ir trasladando».

En 2025 Uruguay ya había decretado una alerta similar y las autoridades procedieron a trasladar a centros de evacuación a las personas sin hogar, haciéndolo incluso si estas se resistían, dando cuenta a la Justicia. EFE

scr/nvm