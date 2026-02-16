Uruguay atribuye a satélites Starlink luces reportadas en el cielo

1 minuto

Montevideo, 16 feb (EFE).- La Fuerza Aérea Uruguaya concluyó que las luces vistas en las últimas semanas en distintas zonas del país no eran objetos desconocidos, sino el paso de satélites del sistema Starlink y de otras plataformas en órbita, tras analizar 25 reportes ciudadanos y contrastarlos con datos aeroespaciales.

La Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias por O.V.N.I. recibió un total de 25 reportes por «avistamientos nocturnos de luces en vuelo» entre el 13 de enero y el 15 de febrero de 2026 en los departamentos (provincias) de Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, San José, Rivera, Colonia, Lavalleja y Cerro Largo.

Las denuncias comenzaron a difundirse en redes sociales por turistas y residentes que hicieron llegar a la prensa local imágenes de luces desplazándose en el cielo.

La FAU da cuenta de que los testimonios coincidieron en la descripción de «luces de color blanco en desplazamiento, observadas en los sectores sur, sureste y suroeste del territorio nacional, mayoritariamente sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico, con una elevación estimada entre 10 y 40 grados respecto al horizonte».

La comisión encargada de investigar evaluó los relatos de testigos y las evidencias fotográficas y audiovisuales y cotejó esta información con «los registros y datos aeroespaciales disponibles». EFE

