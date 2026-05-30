Uruguay aumenta un 6 % la gasolina y un 7 % el gasoil ante la subida del petróleo

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Montevideo, 30 may (EFE).- Uruguay aumentará desde el lunes 1 de junio un 6 % la gasolina y un 7 % el gasoil, medida que el Gobierno anunció como una forma de «amortiguar el incremento de los precios en el mercado interno» ante el aumento del precio del petróleo por el conflicto en Oriente Medio.

En un comunicado emitido este sábado, los Ministerios de Economía y Finanzas e Industria, Ingeniería y Mineria explican que desde marzo «como consecuencia del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel con Irán, los precios de los combustibles a nivel internacional se han incrementado sustancialmente» lo que tuvo impactos en la fijación de los precios a nivel interno.

La primera medida adoptada por el Gobierno del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, fue definir en abril un aumento del 7 % para ambos combustibles y dejar de hacer ajustes cada dos meses para realizarlos mensualmente.

En mayo, el Gobierno tomó la decisión de aumentar un 7 % la gasolina y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y un 14 % el gasoil.

En los tres meses que lleva el conflicto, las fluctuaciones en el mercado del petróleo llevaron a que el barril de brent acumule una subida del 27 %, pese a la baja que presentó esta semana de 103,54 dólares a 92,05.

Ahora, el Gobierno uruguayo tomó la decisión de aumentar en junio un 6 % la gasolina y un 7 % el gasoil, y no modificar el precio del Gas Licuado de Petróleo, con motivo de la llegada del invierno.

Se añade a esto que los valores necesarios para alcanzar los precios de referencia internacional implicarían del 6 % para la gasolina y 22 %. EFE

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