Uruguay aumenta un 7 % los combustibles tras la subida del petróleo

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Montevideo, 27 mar (EFE).- Los combustibles en Uruguay aumentarán un 7 % desde el próximo 1 de abril y los ajustes dejarán de ser cada dos meses para ser mensuales.

Así lo anunciaron este viernes los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, quienes apuntaron que la decisión está enmarcada en la subida que sufrió el barril de petróleo por el conflicto en Oriente Medio.

De acuerdo con esto, la gasolina pasará de 76,88 pesos uruguayos por litro (1,84 dólares) a 82,27 pesos uruguayos por litro (1,97 dólares).

El gasoil, en tanto, pasará de 47,37 pesos uruguayos por litro (1,13 dólares) a 50,63 pesos uruguayos por litro (1,21 dólares).

En una conferencia de prensa, las autoridades apuntaron que el pasado 28 de febrero marcó «un hito histórico» en la dinámica del petróleo internacional e hicieron hincapié en el precio del brent, que subió más del 3 % y superó los 111 dólares.

«El precio del petróleo pasó de 70 dólares en febrero a más de 100 en marzo, un aumento superior al 30 % y un aumento mensual que es el más importante desde 1990», dijo Cardona.

De acuerdo con esto, los ministros detallaron que el Ejecutivo encabezado por Yamandú Orsi resolvió implementar una estrategia de mitigación del impacto externo sobre la economía doméstica.

Explicaron que, en caso de haber hecho una aplicación directa del precio de paridad de importación, la gasolina tendría que haber subido un 13 % y el gasoil un 44 %.

Por otro lado, señalaron que el Gobierno tomó otro tipo de medidas para amortiguar la suba de los combustibles.

Una de estas es la decisión de no aumentar el precio del transporte colectivo, mientras que también se extenderá a doce meses la devolución del IVA al gasoil a los contribuyentes de Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios.

También se creará un instrumento de crédito blando a través de las instituciones de microfinanzas, que estará dirigido a los sectores de actividad de cereales, oleaginosos, legumbres, arroz y cultivos de invierno de lechería por un monto máximo de 30.000 dólares y un plazo máximo de seis meses. EFE

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