Uruguay buscará «localizar» el pago del impuesto mínimo global en su territorio

Montevideo, 28 ago (EFE).- El Gobierno de Uruguay buscará «localizar» el pago en su territorio del Impuesto Mínimo Global a las compañías transnacionales que facturan más de 750 millones de dólares.

Así lo anunció este jueves el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, luego de un Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi en el que el Poder Ejecutivo trató el proyecto de Ley de Presupuesto para el quinquenio, que incluirá dicha reglamentación.

El titular de la cartera explicó que los fundamentos de los incrementos de ingresos del proceso presupuestal son esencialmente dos: los incrementos de la eficiencia de la asignación presupuestal y algunas adecuaciones tributarias que se entendían necesarias.

«Estas adecuaciones tributarias están directamente relacionadas con la adhesión de Uruguay a acuerdos globales en materia de tributación. Esto es la adhesión de Uruguay al impuesto mínimo global y por tanto eso va a estar incluido en la Ley de Presupuesto. Eso supone localizar impuestos que ya los contribuyentes de ese impuesto ya pagan», dijo Oddone.

Y añadió: «El diseño de este instrumento está hecho para que las compañías transnacionales que facturan más de 750 millones de dólares contribuyan en territorio uruguayo lo que ya están pagando en otras localizaciones o en otra jurisdicción».

De acuerdo con esto, remarcó que la medida «no se trata para los contribuyentes del aumento de un impuesto, sino que se trata de una localización tributaria en territorio uruguayo».

«No constituye un incremento de un impuesto para la corporación o para los contribuyentes que hacen frente a esto. Supone un incremento de recaudación para el fisco uruguayo porque es un impuesto que se grava en uruguay», concluyó.

El proyecto de Ley de Presupuesto que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento pondrá su foco en la infancia y la adolescencia, mientras que la seguridad, el crecimiento y la salud también aparecen dentro de las áreas prioritarias.

Este cuenta con unos 700 artículos y este domingo ingresará al Parlamento para ser discutido allí por la Cámara de Diputados y luego por la Cámara de Senadores. EFE

