Uruguay califica de «tropiezo» el freno al pacto entre Unión Europea y Mercosur

Montevideo, 21 ene (EFE).- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, minimizó este miércoles la decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE, calificando el hecho como un «tropiezo» y no como una congelación definitiva del pacto.

El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que, pese a la incertidumbre generada en Bruselas apenas días después de la firma llevada a cabo en Asunción, el Gobierno uruguayo continuará «con mucha fuerza» los trámites internos con el objetivo de ser el primer país en ratificar el documento, antes de mediados de año.

Lubetkin anunció que intentará contactar en las próximas horas a las autoridades de la Comisión Europea presentes en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, para esclarecer el alcance de esta decisión comunitaria. EFE

