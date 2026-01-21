Uruguay califica de «tropiezo» que el acuerdo UE-Mercosur vaya a la justicia comunitaria

3 minutos

Montevideo, 21 ene (EFE).- El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, calificó este miércoles de «tropiezo» la decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo con el Mercosur a la justicia comunitaria para su revisión legal y aseguró que el Gobierno mantendrá «con mucha fuerza» su proceso de ratificación.

El ministro de Relaciones Exteriores aseguró hoy que, pese a la incertidumbre generada apenas días después de la firma en Asunción, el Ejecutivo continuará los trámites internos con el objetivo de ser el primer país en ratificar el documento, antes de mediados de año.

En una rueda de prensa, Lubetkin detalló que la votación en la Eurocámara se definió por una «mayoría de apenas 10 votos» en un hemiciclo de más de 700 escaños, lo que a su juicio evidencia la complejidad del debate en la sociedad europea.

Así, por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, el Parlamento Europeo dio luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur, firmado el pasado sábado tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, respeta los tratados de la Unión Europea.

Se cuestiona ahora la validez del mecanismo de reequilibrio y la base legal del pacto que permitiría ratificar los capítulos comerciales sin el aval de los parlamentos nacionales.

Si bien Lubetkin reconoció que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea suele tardar «entre 18 y 24 meses» en emitir su parecer, se mostró optimista citando antecedentes como los de Canadá y Singapur, donde la justicia falló a favor de los tratados.

«Tenemos pocas dudas de que finalmente el Tribunal ratifique lo que se firmó el sábado», aseguró.

Para avanzar en el plano local, Uruguay aguarda la llegada de la documentación certificada desde Paraguay para remitir el texto al Parlamento e iniciar allí la discusión.

El ministro instó a las fuerzas políticas nacionales a transformar este «tropiezo» en una oportunidad para mostrar unidad y fortaleza, consolidando el acuerdo como una política de Estado.

El jefe de la diplomacia uruguaya anunció que intentará contactar en las próximas horas a las autoridades de la Comisión Europea presentes en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, para esclarecer el alcance de esta decisión.

Asimismo, Lubetkin subrayó que este revés no altera la estrategia de inserción internacional del país. Destacó que, en paralelo, se mantienen activas las negociaciones para el ingreso al Acuerdo Transpacífico (CPTPP) y con los Emiratos Árabes Unidos e India, entre otros países.

Además, confirmó la inminente visita oficial a China, que se realizará dentro de diez días y contará con la delegación empresarial más importante en número que haya acompañado a un presidente uruguayo. EFE

hov/scr/jrh

(foto) (video)