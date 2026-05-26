Uruguay celebra el Día Nacional del Libro en medio del debate por una ley de precio único

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Daniela Calone

Montevideo, 26 may (EFE).- Cada 26 de mayo Uruguay celebra el Día Nacional del Libro, en esta oportunidad la conmemoración coincide con un debate impulsado por pequeñas librerías que buscan regular el precio de los libros y pensar «en el futuro del mercado».

Álvaro Risso, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro —que reúne a actores vinculados a la industria editorial—, explica a EFE que la idea ya fue plasmada en un proyecto de ley que prevé que las novedades editoriales, tanto nacionales como internacionales, «tengan un precio único en todas las librerías y que el máximo de descuento que se pueda hacer sea de hasta un 10 %».

En Librería Afrodita, Emiliano —que opta por utilizar solo su nombre de pila para representar al comercio—, dice a EFE que allí todos los días se vive el ‘Día del Libro’, ya que en cada jornada están «generando lectura, promoviendo y aprendiendo».

El comercio artesanal, que desde hace 22 años recibe a sus clientes en Montevideo, reconoce que ha habido un auge de promociones de parte de determinadas entidades bancarias o páginas web y que quienes no pueden acceder a esos beneficios salen perjudicados, pero también los libros.

En la medida en que la competencia «se basa solo en el precio», hay menos lugar para los libros que se venden menos «entonces hay un montón de libros que quedan relegados, que quedan en el olvido, que desaparecen, en definitiva. Y te diría que no solo algunos libros, sino géneros literarios o categorías enteras, temas que no son muy redituables a nivel comercial, van desapareciendo porque el modelo pasa a ser otro», explica Emiliano.

«Hoy estamos apuntando a un proyecto de ley que regule un poco el mercado para ordenarlo, pensando en el futuro del libro en Uruguay», añade y entiende que así se colocan sobre la mesa otros conceptos, como la idea de bibliodiversidad y la defensa de las librerías como «el espacio físico de encuentro entre el lector y el libro».

En Librería Montevideo, Gustavo Aguilera recibe a EFE y explica que si bien el comercio no suscribe a esta iniciativa, los hábitos de los lectores han cambiado y los sucesos de los últimos años han reforzado «la distancia entre el librero y el espectador».

«Hay muchos cambios, esencialmente en los hábitos de la gente, pandemia mediante, vos tenés un montón de gente que no va a las librerías, sino que compran por internet», explica Aguilera, pese a que entiende que es en la librería que se da «la magia de estar entre libros».

Para hacer frente a estos retos, en Librería Montevideo optan por «mantener la idoneidad del servicio» y se enfocan en buscar títulos que en el país sudamericano son de difícil acceso.

En cuanto al proyecto de ley, el librero entiende que esta incluye «un montón de cosas que generan un montón de ruido o no son fáciles de explicar» a un público que busca precios, por lo que interpreta que se trata de un debate que «se tendría que dar más puertas adentro» en pos de un equilibrio.

Un mercado agitado

Risso reconoce que hay varias opiniones respecto a este proyecto y, tras varias reuniones con representantes de todos los partidos políticos, espera que el tema al menos se discuta en el Parlamento.

El presidente de la cámara asegura que esta ley «no es un invento uruguayo», por el contrario se inspira de experiencias en Argentina, México, España, Francia, Italia y Alemania.

Según Risso, la «carrera loca de descuentos» provoca que «el mercado del libro esté muy agitado» y eso genera «un clima que no es conveniente» para la vida de los comercios».

«La supervivencia de muchas librerías pequeñas y medianas está en juego y además hay actores del mundo del libro que no son pequeños que también desde esos lugares están a favor de la ley porque entienden que ordenaría más el mercado y favorecería a que todas estas librerías permanezcan abiertas. Nadie quiere un mercado más chico, nadie quiere que las librerías cierren», sostiene. EFE

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