Uruguay celebra inversión brasileña de unos 250 millones de dólares en el norte del país

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Montevideo, 21 may (EFE).- El Gobierno de Uruguay celebró este jueves la decisión de una empresa brasileña de invertir unos 250 millones de dólares para la instalación de una planta forestal en el norte del país, una iniciativa que podría generar hasta 400 puestos de trabajo.

La ministra de Industria, Energía y Minería uruguaya, Fernanda Cardona, indicó a la prensa que se trata de la empresa BrasPine y que instalará en el departamento (provincia) de Rivera su primera planta fuera de Brasil, en la que se producirá con pino nacional.

Agregó que las conversaciones con dicha compañía iniciaron a fines de 2025 y que fueron encabezadas especialmente por el presidente Yamandú Orsi. En ese sentido, celebró que el trabajo de tantos meses haya tenido frutos.

Según dijo, en la primera fase del proyecto se generarán 150 empleos y en las siguientes se necesitará más mano de obra, por lo que esperan que se dé oportunidad a más de 400 personas.

Cardona defendió esta como una acción concreta por parte del Gobierno para «confluir un trabajo de descentralización territorial», pero también para dar respuesta a una de las mayores preocupaciones de la población en Uruguay, que es el empleo.

«Vamos a tener empleo en el norte que tanto se necesita», expresó.

Según el último informe del mercado de trabajo por área geográfica del Instituto Nacional de Estadística, Rivera tiene una tasa de desempleo del 8,3 %.

Al ser consultada sobre qué impulsó a la empresa a instalarse en el país suramericano, la ministra destacó el vínculo entre Rivera y el sur de Brasil, pero también el conocimiento y la materia prima con la que cuenta el país.

«Va a tener varias etapas de procesamiento industrial y una de ellas será tener productos terminados que tienen que ver con agregar valor tecnológico y que se van a exportar, obviamente a Brasil pero a otros lugares también, así que también abrimos con esto un mercado de exportación que le va a servir a una gran parte de Uruguay», añadió Cardona.

Previo a las declaraciones de Cardona, Orsi celebró esta misma noticia a través de su cuenta de X.

«Nada es casualidad. Horas de trabajo, conversaciones y decisiones», escribió y destacó la participación del Ministerio de Industria y el de Transporte y Obras Públicas, Usinas y Trasmisiones Eléctricas del Estado (UTE) y la Intendencia de Rivera.

«El desarrollo, si se piensa desde el Interior del país y con visión estratégica da sus frutos. Felicitaciones», añadió el mandatario. EFE

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