Uruguay celebra la aplicación del acuerdo UE-Mercosur y confía en beneficios a corto plazo

2 minutos

Montevideo, 27 feb (EFE).- El ministro de Economía y Finanzas uruguayo, Gabriel Oddone, celebró este viernes la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras completar su ratificación Uruguay y Argentina.

El ministro calificó esta decisión como un «hecho muy importante» que traerá beneficios tangibles a la economía del país sudamericano en el corto y medio plazo.

Durante una conferencia de prensa convocada para presentar el balance fiscal de 2025, Oddone destacó que la reciente aprobación del tratado por parte de dos países del bloque sudamericano permitirá que el acuerdo empiece a cumplirse «de facto».

El titular de la cartera subrayó que esta integración traza «un rumbo de oportunidades de mediano y largo plazo para la economía uruguaya», a pesar de los desafíos que pueda plantear para algunos sectores.

El Ministerio liderado por Oddone informó el pasado jueves -tras la ratificación del acuerdo por parte del Parlamento- de que la entrada en vigor tendrá un impacto estimado para Uruguay de un crecimiento de 1,5 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto, una subida del 4 % de las exportaciones brutas y un aumento del 0,5 % en el empleo y del 1 % en el salario real.

El ministro remarcó el «firme compromiso de la sociedad uruguaya de seguir abriendo la economía y de seguir integrándose al mundo», mencionando también las gestiones en curso para adherirse al Acuerdo Transpacífico (CPTPP). EFE

hov/scr/psh

(foto)