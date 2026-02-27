Uruguay celebra la aplicación del acuerdo UE-Mercosur y confía en beneficios a corto plazo

3 minutos

Montevideo, 27 feb (EFE).- El ministro de Economía y Finanzas uruguayo, Gabriel Oddone, celebró este viernes la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras completar su ratificación Uruguay y Argentina.

El ministro calificó esta decisión como un «hecho muy importante» que traerá beneficios tangibles a la economía del país suramericano en el corto y medio plazo.

Durante una conferencia de prensa convocada para presentar el balance fiscal de 2025, Oddone destacó que la reciente aprobación del tratado por parte de dos países del bloque permitirá que el acuerdo empiece a cumplirse «de facto».

El titular de la cartera subrayó que esta integración traza «un rumbo de oportunidades de mediano y largo plazo para la economía uruguaya», a pesar de los desafíos que pueda plantear para algunos sectores.

El Ministerio liderado por Oddone informó el pasado jueves —tras la ratificación del acuerdo por parte del Parlamento— que la entrada en vigor tendrá un impacto estimado para Uruguay de un crecimiento de 1,5 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno, una subida del 4 % de las exportaciones brutas y un aumento del 0,5 % en el empleo y del 1 % en el salario real.

El funcionario enmarcó este hito dentro de una estrategia histórica de inserción internacional de Uruguay, recordando que es el resultado del «esfuerzo de mucho trabajo de mucha gente en distintos períodos de Gobiernos uruguayos».

En este sentido, remarcó el «firme compromiso de la sociedad uruguaya de seguir abriendo la economía y de seguir integrándose al mundo».

Mencionó también las gestiones en curso para adherirse al Acuerdo Transpacífico (CPTPP).

Oddone desestimó las preocupaciones sobre supuestos «cierres» de empresas multinacionales en Uruguay, aclarando que se trata de procesos de «reconfiguración» y «reducción de plantilla» a nivel global en el sector de servicios.

Para contrarrestar estos efectos, anunció que el Gobierno presentará, antes del 31 de mayo, un paquete de medidas legales y regulatorias orientadas a mejorar la competitividad, con especial foco en la energía y la logística.

A nivel fiscal, Oddone informó que se cumplió con la meta del déficit y este cerró el 2025 en -3,9 % del PBI, y proyectó un crecimiento del 2,2 % de la economía nacional para 2026. Además, el endeudamiento se ubicó en 3.079 millones de dólares, por debajo del límite legal establecido.

En este sentido, el titular de la cartera subrayó que «la casa está en orden» y destacó el cumplimiento de las metas planteadas por el Gobierno de Yamandú Orsi. EFE

hov/scr/gad

(foto)