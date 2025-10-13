Uruguay celebra la liberación de rehenes y la llegada de ayuda humanitaria a Gaza

Montevideo, 13 oct (EFE).- Uruguay celebró este lunes el cese al fuego, la liberación de los rehenes y el comienzo de la llegada de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, al tiempo que pidió que esta sea «completa y sin impedimentos».

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano resalto -en un comunicado- que los elementos en mención son los centrales que el Gobierno uruguayo reclamaba -desde el mes de marzo, cuando asumió- para avanzar hacia la paz «duradera y sostenible» en Oriente Medio .

«Destacamos el rol de los países que facilitaron estos acuerdos, conscientes de que a partir de ahora comienzan nuevas y difíciles etapas, pero con la esperanza que esta nueva fase siga avanzando», subrayó Uruguay.

Así mismo, el Gobierno del país austral alentó a las partes a seguir dando pasos firmes hacia una implementación efectiva de los acuerdos, que incluyen la reconstrucción de Gaza.

Igualmente, la Cancillería uruguaya reiteró «su firme compromiso» con la solución de dos Estados conforme a las Resoluciones de las Naciones Unidas, «con un Estado de Israel y un Estado de Palestina que vivan en paz y seguridad».

El Ejército de Israel confirmó que los últimos trece rehenes vivos que mantenía Hamás en Gaza ya están en territorio israelí. Más temprano habían sido liberados otros siete.

También informó que recibió los restos mortales de dos rehenes más dentro de la Franja de Gaza, cuyos ataúdes se suman a los de otros dos fallecidos recibidos horas antes.

Con ellos, aún quedan otros 24 cadáveres de cautivos (uno de ellos, el de Hadar Goldin, retenido por Hamás desde 2014) que deberían ser devueltos en el marco del pacto de alto el fuego.

Mientras tanto, el Servicio de Prisiones de Israel anunció que había completado la liberación del total de 1.968 presos previstos para este lunes por el acuerdo de intercambio de rehenes. EFE

