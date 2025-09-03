Uruguay celebra la señal llegada desde la CE para la ratificación del acuerdo UE-Mercosur

The Swiss voice in the world since 1935

Montevideo, 3 sep (EFE).- El Gobierno de Uruguay celebró la señal llegada desde la Comisión Europea (CE), que propuso este miércoles pactos provisionales para aplicar «cuanto antes» la parte comercial de los amplios acuerdos que ha negociado con el Mercosur y con México.

Así lo indicó el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, en una rueda de prensa en la que detalló que en esta jornada se inició lo que espera que sea el proceso final para la ratificación de ese acuerdo.

Asimismo, se mostró optimista de que el acuerdo se ratificará antes del final de este año.

La Comisión Europea propuso este miércoles pactos provisionales para aplicar “cuanto antes” la parte comercial de los amplios acuerdos que ha negociado con el Mercosur y México, lo cual esquiva que tengan que ser aprobados individualmente por cada Estado miembro.

Además, el Ejecutivo comunitario ha propuesto un acto jurídico específico sobre cómo aplicará la cláusula de salvaguardia del acuerdo con el bloque suramericano (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), con la que quiere aclarar dudas ante países como Francia, el más reticente a apoyar el pacto. EFE

