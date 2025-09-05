The Swiss voice in the world since 1935

Uruguay celebra su salida de lista de Portugal de países no cooperantes en materia fiscal

Montevideo, 5 sep (EFE).- El Gobierno de Uruguay celebró su salida de la lista gris de países no cooperantes en materia fiscal de Portugal al tiempo que destacó sus esfuerzos y compromiso en el desarrollo de mejores prácticas fiscales.

«El Gobierno de la República Oriental del Uruguay expresa su satisfacción por la decisión del Gobierno de la República Portuguesa que excluye a Uruguay de la lista gris, de países no cooperantes en materia fiscal», señala un comunicado difundido este viernes por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país suramericano.

El documento añade que esta decisión tendrá efecto a partir del 1 de enero de 2026 y que fue comunicada por Portugal a través de la Portaria Nº292/2025/1, que complementa la decisión adoptada oportunamente por la Unión Europea, de mantener a Uruguay fuera de su lista.

«Todo ello es parte del reconocimiento al esfuerzo de Uruguay con relación a las mejores prácticas fiscales globales, la lucha contra la evasión fiscal y mejora del buen gobierno y la transparencia», concluye el comunicado.

La «lista gris» de jurisdicciones no cooperantes para fines fiscales incluye países que no cumplen todos los estándares internacionales de buena gobernanza fiscal pero que se han comprometido a realizar reformas para lograrlo. EFE

