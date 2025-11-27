Uruguay celebra una «exitosa» participación en la Expo Osaka

2 minutos

Montevideo, 27 nov (EFE).- Uruguay celebró este jueves una «exitosa» participación en la Expo Universal de Osaka, en la que su pabellón fue visitado por unas 3,8 millones de personas.

«Fue exitosa. ¿Por qué exitosa? Porque no recuerdo una oportunidad en la cual durante seis meses, todos los días, promoviéramos Uruguay en Japón. Aprovechamos la oportunidad de la mejor manera», dijo este jueves en una rueda de prensa el canciller Mario Lubetkin.

En ese sentido, hizo hincapié en la cantidad de empresas que contactaron al país suramericano durante el tiempo que duró la Expo Osaka y aseguró que estas entendieron «sus potencialidades».

Finalmente, resaltó que la combinación entre la acción del Gobierno y de los institutos públicos y del sector privado fue «fundamental» para presentar a Uruguay como se debía hacerlo.

En tanto, el comisario de Uruguay en la Expo Osaka, Benjamín Liberoff, destacó a la prensa la relación entre Uruguay y Japón, dos países con un intercambio comercial de cerca de 200 millones de dólares.

Asimismo, señaló que más de 70 organismos y empresas uruguayas mostraron la diversidad del país durante un encuentro en el que Uruguay creó nuevos vínculos con 42 naciones.

Durante la Expo Osaka, el país suramericano promocionó -entre otros productos- sus carnes, vinos, lanas o videojuegos.

En el pabellón también proyectó encuentros disputados por la selección nacional, recordó el 75 aniversario del histórico ‘Maracanazo’ de 1950 y proyectó un documental sobre el expresidente José ‘Pepe’ Mujica, que fue visto por cerca de 2.500 personas por semana.

En abril de este año, antes de que la Expo fuera inaugurada, Liberoff había indicado en una rueda de prensa que su país buscaría mostrar en la Expo Universal de Osaka las «similitudes culturales» que mantiene con Japón, a pesar de estas en las antípodas.

«Uruguay lo que va a tratar de mostrar es que a pesar de estar en las antípodas tenemos similitudes culturales con el país sede y que en estos años ha desarrollado manejos de punta que muchas veces no los tenemos internalizados», enfatizó Liberoff.

El comisario puso como ejemplos la fibra óptica, la trazabilidad en la carne, la producción de oliva, el diseño de moda en lana para los nichos de mercado más importantes, la industria de los videojuegos y el Plan Ceibal, con el que Uruguay puso en práctica el programa One Laptop Per Child (Un Portátil por Niño). EFE

scr/rmp/nvm