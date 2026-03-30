Uruguay cierra dos brotes de sarampión importado y se mantiene alerta por las vacaciones

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Montevideo, 30 mar (EFE).- Las autoridades sanitarias de Uruguay dieron por cerrados los dos brotes de sarampión vinculados a casos importados que afectaron al país desde el final de 2025, aunque mantienen la alerta por el riesgo de nuevas transmisiones debido a la alta movilidad de personas que generan las vacaciones.

El cierre técnico de estos eventos se declara tras haber transcurrido 42 días, equivalentes a dos períodos máximos de incubación de la enfermedad, sin que se registren nuevos contagios asociados a las cadenas de transmisión original.

La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Nataly Rodríguez, explicó a la Agencia EFE que, pese a la resolución de estos focos y a la respuesta ciudadana para completar los esquemas de vacunación, el país mantiene una vigilancia intensa.

Advirtió que el aumento del flujo de viajeros por la Semana de Turismo -como se conoce a la Semana Santa en Uruguay- y la celebración de eventos como el Mundial de fútbol representan una alta movilidad de personas y un riesgo para la llegada de nuevos casos importados, por lo que resulta vital sostener las coberturas de inmunización en el tiempo.

Además, explicó que la gestión de esta enfermedad representa un «desafío desde el punto de vista sanitario» debido a la compleja situación epidemiológica de la región.

El primer brote, detectado a mediados de noviembre de 2025 en el departamento de Río Negro, afectó a una comunidad rural en la localidad de San Javier y se extendió de forma secundaria a la ciudad de Fray Bentos.

Se confirmaron un total de doce casos originados por el regreso de una familia desde Bolivia, un país con transmisión activa del virus. Todos los afectados evolucionaron favorablemente y solo un paciente requirió ingreso en un servicio de cuidados moderados, dando por concluido el foco el pasado 14 de enero.

Por su parte, el brote de Montevideo, de menor escala, se originó en enero de 2026 y afectó a dos personas de un mismo núcleo familiar. El origen del contagio se asoció al ingreso de una ciudadana española que llegó desde Europa y se dio por finalizado en este mes de marzo.

La resolución de los brotes es resultado de la implementación de medidas de control y prevención, junto con una «destacable respuesta de la población» para asegurar altas coberturas de vacunación, según detalla el informe epidemiológico difundido por el MSP.

Uruguay, que eliminó la circulación endémica del virus en 1999, se encuentra en un escenario de riesgo elevado ante la constante llegada de casos importados, motivado por la reemergencia del sarampión en América y la reciente pérdida del estatus de región libre de transmisión endémica declarada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2025. EFE

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