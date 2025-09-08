The Swiss voice in the world since 1935

Uruguay comienza la semana de trabajo sin Pellistri, Varela y De Arrascaeta

Montevideo, 8 sep (EFE).- La selección de Uruguay continúa preparándose para enfrentarse a Chile en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 y este lunes comenzó la semana de trabajo sin Facundo Pellistri, Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta, liberados por Marcelo Bielsa.

En esta jornada, los futbolistas convocados por el entrenador argentino se entrenarán en el Complejo Celeste y luego viajarán a Santiago en un vuelo que partirá de Montevideo a las 16:00 hora local (19:00 GMT).

Este martes, Uruguay visitará a Chile en un encuentro que comenzará a las 20:30 hora local (23:30 GMT) y se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

La Celeste lo afrontará sin el lateral Varela, el centrocampista De Arrascaeta y el atacante Pellistri, liberados este domingo por Bielsa. Tampoco estará el suspendido Mathías Olivera, quien se perderá el partido por acumulación de cartulinas amarillas.

Por el contrario, el lateral Nahitan Nández, el central Ronald Araujo y el delantero centro Darwin Núñez podrán jugar tras haber cumplido con sus respectivas suspensiones y es casi un hecho que serán titulares.

El posible once de Uruguay para jugar estaría formado por Sergio Rochet; Nahitan Nández, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, Joaquín Piquerez o Mathías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Rodrigo Zalazar o Cristian Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez.

La selección chilena anunció este domingo la baja del mediocampista del Defensa y Justicia argentino César Pérez, por una rotura de ligamento cruzado que lo tendrá mucho tiempo apartado de las canchas.

Será la tercera baja de la Roja, tras las salidas de Darío Osorio y de Benjamín Kuscevic.

El partido de este martes será el último de ambas escuadras en unas eliminatorias en las que nada cambiará para Uruguay y para Chile.

La Celeste selló en la anterior jornada el boleto a su quinto Mundial al hilo, al tiempo que la Roja está eliminada y faltará a una cita de ese tipo por tercera vez consecutiva. EFE

