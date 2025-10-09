Uruguay condena el «repudiable acto de violencia política» contra Daniel Noboa

1 minuto

Montevideo, 8 oct (EFE).- Uruguay condenó este miércoles el «repudiable acto de violencia política» cometido contra la comitiva en la que viajaba el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y se solidarizó con el pueblo de ese país.

Así lo indica un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que el Gobierno uruguayo alentó a que se retome «un diálogo constructivo, plural y respetuoso, dentro del Estado de Derecho», que permita un mayor entendimiento y la búsqueda de respuestas a los desafíos del pueblo ecuatoriano.

El ataque ocurrió durante la tarde del martes en la sureña provincia ecuatoriana de Cañar, a la que Noboa se trasladó para realizar una serie de actividades oficiales.

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, anunció en la víspera que presentó una denuncia en la Fiscalía por un presunto intento de asesinato a Noboa, después de que la caravana en la que se movilizaba el mandatario para llegar a un acto oficial fuera atacada por supuestos manifestantes.

Manzano explicó que el mandatario estaba llegando a una actividad organizada en el municipio de El Tambo cuando «aparecieron quinientas personas» y «estuvieron lanzando piedras». «También hay signos de bala en el carro del presidente», añadió la ministra.

El mandatario salió ileso y estuvo presente en el evento previsto, y posteriormente -dijo Manzano- ha seguido cumpliendo su agenda «con normalidad». Sin embargo, señaló que lo ocurrido no va a «quedar en la impunidad». EFE

scr/jrg