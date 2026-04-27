Uruguay condena los «atentados indiscriminados contra la población civil» en Colombia

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Montevideo, 27 abr (EFE).- El Gobierno de Uruguay expresó este lunes «su más enérgica condena» ante la serie de «atentados indiscriminados contra la población civil» ocurridos en los últimos días en Colombia, en los que murieron al menos 20 personas y decenas resultaron heridas.

Así lo indica un comunicado emitido por la Cancillería, en el que el país suramericano se solidarizó por lo ocurrido y transmitió sus condolencias.

«Uruguay expresa su solidaridad con el pueblo y Gobierno de Colombia que busca decididamente la paz, al tiempo que trasmite sus más sinceras condolencias a los familiares y allegados de las víctimas y traslada sus deseos de pronta recuperación para los heridos», subraya.

El ataque con explosivos que el sábado causó al menos 20 muertos y varios heridos en Colombia se cometió con un cilindro detonado por supuestos disidentes de las FARC en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

El cilindro cayó sobre un autobús y destruyó también otros 15 vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía.

También hubo ataques con explosivos contra el Batallón Pichincha en Cali y el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira, así como otro contra un radar de la Aeronáutica Civil en el Cauca, atribuidos igualmente a la columna Jaime Martínez del grupo disidente Estado Mayor Central.

Una camioneta cargada con explosivos, que al parecer tenía como objetivo un puesto militar en El Plateado, en el mismo departamento, detonó y causó heridas a dos policías y a una adolescente, informaron este lunes medios locales. EFE

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