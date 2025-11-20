Uruguay confirma tres casos de sarampión en el oeste del país

Montevideo, 20 nov (EFE).- Uruguay confirmó este jueves tres casos positivos de sarampión en el oeste del país, correspondientes a personas con vínculos familiares.

«Se trata de personas que viajaron al exterior del país y en su regreso presentaron sintomatología que rápidamente hubo una sospecha. El sistema sanitario en conjunto con el Ministerio de Salud Pública desplegó en forma rápida acciones», dijo en una rueda de prensa la directora general de Salud de dicha cartera, Fernanda Nozar.

El país suramericano estaba llevando a cabo una investigación epidemiológica ante la sospecha de un brote de sarampión, enfermedad de la no había casos desde 2020. EFE

